赴加拿大度假打工名額 增至1200名

外交部今表示，經與我駐加拿大代表處積極爭取，加拿大政府同意今年我國青年度假打工名額增加200個，全年度總名額將由目前的1,000名提高為1,200名，有助增進兩國交流及雙邊實質關係。

外交部指出，台加度假打工簽證為期1年，提供我國青年深入體驗加拿大風土民情的機會，有助拓展國人國際視野，並連結兩國人民情誼。

外交部說，《台加青年交流瞭解備忘錄》（度假打工）是在民國99年4月簽署生效，深受我國青年學子歡迎，加拿大每年提供我國1,000個名額，常供不應求。

外交部強調，台加兩國關係向來友好，雙方人民往來密切。加拿大在民國99年11月起予我國民眾免簽待遇迄今，國人赴加拿大觀光人數連年成長。

(中時)