「新北表演中心」延宕10多年 又回到原點！
「新北表演中心」預定落腳新板特區，計畫自2004年行政院核定後，延宕10多年，新政府上任前，中央同意委由新北市政府代辦BOT案，去年市府已將契約用印送回，卻遲遲等不到中央回應，今年8月1日文化部將土地重新上網招標，文化局長林寬裕今（7日）下午無奈說，「等於一切又回到原點！」
林寬裕表示，文化部去年4月同意委託新北市政府代辦新北表演中心BOT招商及興建營運管理等事宜，市府已用印將契約送回中央，卻等不到文化部回應，「新娘都蓋章了，新郎卻遲遲不用印！」
文化部8月1日重新在網站中公告「新北市板橋區新板特區設置文化設施評估案」、「新北市板橋區新板特區特專三用地建築規劃評估案」，林寬裕指出，標案刊登後意味著原先規畫的「新北表演中心」，又重新回到原點，土地屬於中央的，他們予以尊重，只是期盼能依據原來的規畫，不然10多年來的努力等於一場空。
林寬裕強調，市府立場仍是希望維持文化性設施、或兒童的科技創意基地等，不希望最後成了辦公大樓。
(中時)
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