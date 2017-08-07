中市水肥中心換新裝 鐵皮圍籬成植栽牆
台中市水肥資源處理中心換新裝！圍牆從原本冰冷的鐵皮圍籬搖身一變為綠意盎然的植栽牆，種下4800株植栽。環保局表示，水肥設施傳統上有難以親近的刻板印象，透過圍牆綠色造景，並規劃雨水回收槽澆灌，讓資源循環再利用，希望藉由友善環境的措施，拉近與民眾的距離。當地里長對此紛紛給予肯定，稱讚原本的鄰避設施已變成「好厝邊」。
環保局長白智榮說，水肥中心採用景觀視覺較為剛硬的烤漆鐵皮圍籬，不僅區隔水肥中心與居民活動範圍，更令民眾難以親近。對此，環保局將水肥中心圍牆以綠籬取代傳統圍籬，植栽4,800多株波士頓蕨、虎尾蘭、鴨拓草，周遭也種植七里香，選擇不同植栽色系，讓圍牆外觀煥然一新。
環保局也設置雨水回收槽，預留雨水回收開關閥及接頭，提供現場作業及植栽澆灌使用，並持續汰換廠房機具設備、妥善處理民生廢汙水，精進水肥處理業務。
環保局指出，這樣的友善環境改變，也讓在地居民感受大不同，當地里長讚許綠籬設計增添當地景觀更多變化與色彩，整體感受較為活潑，已讓鄰避設施變成大家的「好厝邊」。
(中時)
關鍵字：台中市水肥資源處理中心、圍牆、環保局、植栽牆
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