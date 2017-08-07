「823炮戰」音樂會將登場　表演歌曲十分金門

「823炮戰」紀念音樂會將登場，邀請台灣國樂團跨海演出。（李金生攝）

台灣國樂團將演出洋溢鄉土情懷的金門歌曲。（主辦單位提供）

1958年「823炮戰」即將走過一甲子，金門縣文化局特別邀請台灣國樂團在本月中旬跨海演出「風獅爺傳奇」等5首洋溢鄉土情懷的金門歌曲，期待透過「戰爭無情．和平無價」的音樂演繹，讓炮火打響的金門成為兩岸和平新起點。

台灣國樂團將演出由台灣知名作曲家為金門量身打造的樂曲「風獅爺傳奇」、「愛戀金城」、「躍動金門」、「神遊浯州醉金城」、「金門暢想」外，還有國樂編曲的「金門縣縣歌」。

(中時)