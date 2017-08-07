車輛卡陸橋 熱心警幫推300公尺

平鎮警方7日為了幫忙拋錨駕駛，下車徒手推車。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區33歲陳姓駕駛行車經過中豐陸橋時突然拋錨，所幸平鎮警分局北勢派出所員警巡邏經過，隨即下車幫忙，還徒手將車輛推離陸橋，讓陳姓駕駛頻頻感謝警方協助。

北勢派出所長林信雄表示，7日上午6時許，連接平鎮區往中壢區的中豐陸橋，33歲的陳姓駕駛，駕駛著自小客車由平鎮往中壢方向行駛時，突然在上橋路段拋錨，整部車卡在上橋處一動也不動，陳姓駕駛嚇的不知如何是好，只能坐在車上乾著急。

當時恰好北勢派出所巡邏警網警員黃郁仁、吳尚豪及實習生沈楷鈞、陳君達行經該地，發現陳姓駕駛車輛在上橋處拋錨，且因單線道無法迴轉，員警立即下車用盡吃奶的力氣，幫忙陳姓駕駛推車。

因該路段為上坡路段，為了將車輛推至安全區域，一推就是300公尺，讓幫忙推車的員警，差點推到手軟，不過還好有巡邏員警的幫忙，讓陳男避免遭後車追撞的危險。

(中時)