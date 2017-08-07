吃蒟蒻減肥沒用!營養師：可能還會口臭、掉髮

想靠蒟蒻減肥，小心得不償失。（圖／達志影像／shutterstock）

每到夏天就是許多人減肥的時刻，有不少民眾會藉由吃低熱量的蒟蒻瘦身，但有營養師提醒，長期以蒟蒻代替正餐，將使得新陳代謝變慢，減掉的只是體內水分和肌肉，且可能會導致身體產生酮，出現口臭、掉髮等狀況。

營養師黃鶯告訴香港《蘋果日報》，蒟蒻含有較多水溶性纖維，吃了容易有飽足感，還能促進腸胃蠕動，加上碳水化合物含量低，每100克僅10卡路里，所以被不少減肥者視為聖品。

不過，人體每天所需的熱量，有5至6成的來源為碳水化合物，如果長期以蒟蒻代替飯、麵等澱粉類食物，會因碳水化合物攝取不足，使新陳代謝變慢，如此一來，體重減少的部分其實並無太多脂肪，且一旦重新吃澱粉，體重甚至會反彈。

另外，不吃澱粉會令血糖偏低，導致容易疲倦、無法集中注意力，更嚴重時身體還會製造出酮，進而發生口臭、肝功能受損等情形，甚至皮膚會變得乾燥，且容易掉髮。

(中時電子報)