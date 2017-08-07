空姐、網紅陪跑賞景、洗「肺」！烏來峽谷馬拉松 8／21開始報名

第一屆「烏來峽谷馬拉松」。（新北市觀旅局提供）

國內路跑何其多？為何「烏來峽谷馬拉松」總是秒殺！除了邊慢跑、賞美景、呼吸氛多精外，最重要的是路跑的過程，能挑戰自己的極限，更有一群跑者鼓舞著你！

獲網路票選第一的「烏來峽谷馬拉松」，睽違兩年將於明年（107）年1月7日(日)新北市烏來區舉辦，限額5,000人，還有網紅跑者組成「配速列車」，共同見證烏來的美好！賽事獎牌及跑衣等由設計大師蕭青陽操刀製作，本屆加碼申請賽道丈量國際認證，更以「台灣大人會做的3件事」為號召，鼓勵完成「登玉山、游日月潭、跑烏峽馬」壯舉，以運動旅遊推廣烏來觀光。

觀旅局陳國君局長表示，由於烏峽馬的「高、富、帥」，亦即高人氣、豐富的負離子及帥破表的完賽禮，甚至有外國跑者老早網路留言詢問報名事宜，為維持賽事品質，全馬名額1500人、半馬3500人，現在已開放預填資料至8/20，8/21開始報名；本賽事也與多家旅行社合作推廣，募集國外跑者到烏來跑馬拉松，一起體驗媲美太魯閣峽谷風景、台灣洗肺聖地及溫泉美湯的旅跑行程。

網紅跑者組成「配速列車」 共同見證烏來的美好

多位高人氣網紅跑者，Emma的倒立Yoga、空姐愛七桃、空姐Shelly及正義帥警Ryan等，組成「配速列車」帶領初馬的選手，完成「出發的人能得到下一個夢想」大會標語；明星瑜珈老師Emma表示，賽事當日在峽谷、瀑布及櫻花樹前等地標用倒立Yoga記憶烏來；空姐愛七桃及Shelly表示，更希望跑者賽前或賽後善用大會提供的消費劵，活絡在地經濟。

國際大師蕭青陽操刀 獎牌控的最愛

「台灣之光」蕭青陽，本身就是在地新北人，也是馬拉松跑者，多次操刀金馬獎、金曲獎等視覺設計，跑友最關注的大會跑衣、毛巾、獎牌、紀念衣皆出自大師之手，首屆完賽獎牌即讓跑友愛不釋手，大呼賺到了，堪稱最有設計感的馬拉松賽事。

新年第一場申請認證馬拉松賽事 盼跑者配合多項減碳友善環境

烏峽馬是2018年第一場賽道國際認證馬拉松，途經烏來峽谷、櫻花林道、瀑布奔流、泰雅藝術等，如此得天獨厚的大自然高規格賽道，是2018年不容錯過的賽事之一，為安全及環境考量，跑者一律搭乘大會接駁車，本次賽事水站不提供拋棄式紙杯及賽後網路下載完賽證明。

烏來是台灣洗肺聖地

PM2.5空汙在秋冬季節較為嚴重，因此「烏來空氣三寶」—豐沛的活氧、負離子、芬多精成為跑步或旅遊的首選，若以每人一分鐘呼吸20次計算，待在烏來一天等於進行2萬8,000次的洗肺，相較其他於都會型馬拉松賽會，更具有吸引力。

台灣大人會做的3件事

半世紀前台灣推出第一組(4枚)風景郵票，引起當時集郵搶購熱潮，烏來為其中名勝之一，且烏來、玉山及日月潭被選為「台灣八景十二勝二別格」，已有90年歷史；現在挑戰登玉山、渡日月潭等蔚為風潮，馬拉松更是最夯的休閒運動，故推出「台灣大人會做的3件事」—登玉山、游日月潭、跑烏峽馬，推廣國內外人士到台灣代表性名勝，完成人生挑戰，再度擦亮烏來國際觀光景點招牌。

(中時電子報)