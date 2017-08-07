藍邀合作擋前瞻 柯文哲反酸：國民黨要認真一點
外傳國民黨立委有意找台北市長柯文哲一起「監督」前瞻計畫，對此，柯文哲今天表示，國民黨只是在消費他而已，他說，國民黨立委要多讀書、多研究，政策可以討論、辯論，不是只有丟水球，要認真一點。
柯文哲中午接受專訪提及，前瞻計畫分錢時才知道自己不是綠營，他也對此說明，前瞻分錢時沒把他考慮進去，不過本來北市財務狀況就比較好，本來行政院長林全上任後要推財政收支劃分，這次前瞻後看來是不會推了。
柯並再次重申，基本上支持前瞻基礎建設，但討厭計畫不完成就編預算，像捷運萬大線追加了180億，就是過去隨便編預算，他很痛苦，現在北捷自償性讓他很頭痛，以前亂編預算，自償性幾乎都是騙人的，讓後人去承擔。
總統府前副秘書長羅智強說柯文哲的兩岸論述幾乎可代表國民黨參選，柯文哲被問及此事，他說，聽聽就好。
(中時)
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