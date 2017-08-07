北門未驗收先開幕 柯P：應建立試營運機制

北門廣場遭爆未驗收、先開幕，問題一堆。台北市長柯文哲今(7日)出席中山地下書街街「誠品 R79」開幕記者會後受訪表示，開幕到驗收有一段修飾期間，今天有討論應建立一個機制，完工後試營運，試營運期間看有哪些缺點再修，最後驗收，這部分還在研究。

至於「遛鳥俠」到北門留影，柯文哲說，社會上本來就會有奇怪的人，不過特別跑到那裡，表示這個點還不錯。

(中時)