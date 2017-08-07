《一家人》導演驟逝 黃文星：來不及說的父親節快樂
八點檔《一家人》今（7日）傳出外景導演陳俊任驚傳因肺腺癌病逝，享年51歲。陳俊任曾執導過「世間情」、「戲說台灣」等戲，親切的他與眾演員擁有好交情，《一家人》演員都難過不已，演員黃文星在臉書悼念陳俊任：「一路好走 還有來不及說的『父親節快樂』」，字裡行間滿是不捨。
陳俊任因病驟逝，震驚《一家人》演員，黃文星稍早則在臉書悼念導演，談到上周才與陳俊任一起拍戲，即使導演生病，態度依舊樂觀活潑「辛苦的外景拍攝也因為有您 氣氛總是愉悅。非常非常喜歡和您一起工作。謝謝您敬業的工作態度、謝謝您為電視產業的付出、更謝謝您的指導和歡笑。一路好走 還有來不及說的『父親節快樂』」。
《一家人》製作人劉世範與陳俊任合作長達10年，談到戰友，劉世範難過表示，在兩年就發現罹患肺腺癌，這段時間他持續抗癌，未料仍不敵病魔離開人世，《一家人》演員陳珮騏、陳冠霖、陳霆、臧芮軒、王晴等人也都不捨發文，悼念導演陳俊任。
(中時電子報)
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