雲林滷味攤少東擁槍染毒 彰化警跨溪逮人
雲林縣1家知名滷味攤25歲林姓少東，涉嫌為了陣頭拼場擁搶自重還染毒，彰化縣警田中警方今(7日)凌晨跨越濁水溪查緝，除了查獲安非他命，還起獲土造滾筒式霰彈槍以及1批改造槍械工具，全案擴大偵辦中。
田中警分局偵查隊副隊長鄭登源指出，綽號「阿傑」的25歲林男，父母在雲林縣西螺地區經營知名滷味攤，家中經濟稱得上是優渥。林男平常雖然偶爾會到滷味攤幫忙，但最愛的還是宮廟陣頭。
警方展開長期佈線監控，查出林男年紀輕輕，交往卻很複雜，且有組織犯罪的前科紀錄，擁槍情節也是事實。今天凌晨時機成熟，警方持搜索票前往雲林縣西螺鎮住處2樓突襲，林男還在睡夢中，幹員在房間內起出0.63公克安非他命，接著又在林的車上搜出1把土造滾筒式霰彈槍1把以及改造槍械工具。
林男警訊時坦承，曾經拿該把土造滾筒式霰彈槍到海邊及山上測試，但否認槍枝是自己的，供稱，霰彈槍是1名老大所寄放，至於改造槍枝的工具及槍管等材料，則是朋友丟在他的車上。
鄭登源表示，全案除了依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》罪嫌移送雲林地檢署偵辦，也將擴大追查改造槍枝的來源及去向。
(中時)
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