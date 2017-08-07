亞冠賽尚未成軍 洪一中已煩惱缺先發強投

洪一中擔心亞冠賽先發投手不如日、韓。(資料照)

中職棒史上最多勝總教練Lamigo桃猿洪一中，今(8日)確定領軍中職參加11月16日至19日，在日本東京巨蛋舉行的台、日、韓3國「亞洲職棒冠軍爭霸戰」，尚未正式組隊之前，他最擔心還是中職聯隊缺乏強投問題，屆時只能藉徵召旅日投手，補強投手戰力。

亞冠賽也是台、日、韓3國職棒聯盟，為3年後的2020年東京奧運備戰，為在這3年內培養奧運代表隊主力，3方日前協議，參賽的球員必須是加入職棒未滿3年與24歲以下球員，另各隊可徵召3位效力亞洲職棒國家的旅外球員，或是不受職棒資歷與年齡限制的本土球員。

中華職棒聯隊今宣布總教練後，洪一中將開始著手籌組教練與物色陣容名單。洪總評估3國職棒戰力表示，中職現役年輕球員不論長打、揮棒技巧，都不輸給日、韓，不過投手還是有段差距，尤其是先發投手，日本職棒都有24歲以內出色先發投手，屆時應會徵召旅日投手補強戰力。

「如果亞冠賽可以打到突破僵局制，代表我們的先發投手不錯，可是現在看起來，我們比較缺乏先發投手，後援投手比先發投手好，如果能打到第10局，就有信心搶勝。」洪總說。

至於有無心目中理想的先發陣容？洪總說：「自從知道要打亞冠賽開始，心裡已有作模擬，網路上已經有網友排好了，不過要再研究。」。

日、韓日前已公布總教練人選，日職為外野手出身稻葉篤紀，韓職為投手出身的宣銅烈，2人球員時期都是名氣響叮噹的知名球星。

對於亞冠賽領軍中職與2人對壘看法，洪總表示，2人以前是優秀球員，稻葉篤紀日職拿過安打王、打擊王，宣銅烈也在日、韓職棒贏過救援王，球技好，應該也是好教頭。」

3國職棒亞冠賽各隊隊名為何？中華職棒聯盟會長吳志揚表示，因這項比賽並非正式的國際賽，是交流賽，究竟隊名用國家、還是3國職棒聯盟？要再討論後作決定。

(中時電子報)