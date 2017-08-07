至台南監理站不能刷卡 13櫃檯只有1刷卡機

公路總局自2016年10月1日起開辦「臨櫃使用信用卡繳納監理規費及罰鍰」，但記者接獲民眾投訴，今日至台南監理站卻無法以刷卡繳交「機車行車執照費」150元；站方則回應，由於使用信用卡的民眾不多，台南站有13個服務窗口，只有1個櫃檯有刷卡機，會持續改善。（民眾提供）

交通部公路總局自2016年10月1日起開辦「臨櫃使用信用卡繳納監理規費及罰鍰」，但今記者接獲夏姓民眾投訴，他今天至台南監理站辦理機車過戶，要繳交「機車行車執照費」150元，欲用信用卡刷卡，櫃檯人員卻跟他說：「要付現。」民眾追問：「可是你們海報上面寫可以刷。」櫃檯人員則跳針回覆：「這裡不能刷。」

對此，公路總局台南監理所副站長李再成解釋，由於使用信用卡的民眾不多，台南站有13個服務窗口，只有1個櫃檯有刷卡機，才導致該民眾無法刷卡。他說，如果民眾特別要求要刷卡，才會轉介到該窗口。

不過，夏姓民眾指出，排隊領號碼牌的時候，就無法選擇要用信用卡繳款還是付現，怎麼會要民眾排到的時候再換櫃檯，何況當下櫃檯人員也沒有轉介他到其他櫃檯；他說，應從根本解決刷卡機不足的問題。李再成則回應，造成民眾不便十分抱歉，會持續改善

(中時)