迎接2018花博 中市免費提供民眾綠美化苗木
迎接2018花博在台中！台中市政府農業局為推廣環境綠美化，常態性開放市民於南屯及后里苗圃領取苗木，市民可就近選擇苗圃領取苗木，但兩苗圃不可重複領取；市民領苗為常態性計畫，民眾不必急於一時，可利用時間前往苗圃領苗。
農業局指出，該局提供多年生綠美化灌木供市民領取，諸如桂花、杜鵑及七里香等樹種，目前市民領苗每人半年可領取1次，每次最多領取5株，每人同樹種最多領取3株；領取時請攜帶身分證正本或戶口名簿正本（攜戶口名簿者請加帶為戶口其一之相關證明文件）至現場登記。
農業局表示，請民眾領苗時自行攜帶裝苗載具（箱子、袋子、籃子等），為推動環保運動盡一份心力；藉由市民朋友的參與，打造綠色宜居台中城市。后里苗圃開放時間為每週三（上午9-11時，下午2-4時）；南屯苗圃開放時間為每週一、三、五（上午9-11時，下午2-4時）。
(中時)
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