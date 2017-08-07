6旬色阿公 買糖誘2孫女邊看A片邊摸

桃園一名62歲的色阿公，涉嫌從6年前起，以糖果誘騙仍就讀國小的2個小孫女，帶進房後邊看A片邊對女童上下其手，孫女不滿阿公伸進底褲亂摸，向阿嬤、媽媽控訴，家人聞訊連忙報警。

但阿公矢口否認，姐妹花則指證歷歷，還說「每次回想這件事情，我都會吃不下飯」、「覺得很悶」，身心受挫，桃園地檢署採信姐妹花，依加重強制猥褻罪嫌，將色阿公起訴

(中時)