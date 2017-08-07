花蓮》酒醉爆爭吵 拿槍誤打死同居人15歲女兒
花蓮縣卓溪鄉白端部落昨(6)晚發生一起駭人聽聞的槍殺事件，1名40歲的余姓男子昨晚酒醉與同居人發生爭吵，一怒之下竟持改造獵槍抵住同居人年僅15歲的女兒胸口，卻疑似不慎誤觸板機，開槍打中同居人女兒左胸口，送醫後不治，警方將余男帶回偵訊，余男對於犯案動機避重就輕、堅不吐實，警方現場蒐證後不排除任何可能原因，持續深入追查，全案訊後依殺人罪及槍砲彈藥管制條例移送花蓮地檢署偵辦。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。