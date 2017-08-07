花蓮》酒醉爆爭吵 拿槍誤打死同居人15歲女兒

余男所用之獵槍。(楊漢聲翻攝)

警方拉起封鎖線。(楊漢聲翻攝)

余男遭蔣方逮捕。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣卓溪鄉白端部落昨(6)晚發生一起駭人聽聞的槍殺事件，1名40歲的余姓男子昨晚酒醉與同居人發生爭吵，一怒之下竟持改造獵槍抵住同居人年僅15歲的女兒胸口，卻疑似不慎誤觸板機，開槍打中同居人女兒左胸口，送醫後不治，警方將余男帶回偵訊，余男對於犯案動機避重就輕、堅不吐實，警方現場蒐證後不排除任何可能原因，持續深入追查，全案訊後依殺人罪及槍砲彈藥管制條例移送花蓮地檢署偵辦。

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(中時)