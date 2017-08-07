亞冠賽若找旅外助拳 旅日投手可能出線

亞冠賽開放徵召3名不限資格球員名額，中職可能找旅日投手助拳。(中央社資料照)

首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽(以下稱亞冠賽)將於今年11月中旬開戰，在日韓相繼公布總教練後，中職今(7日)也確定由Lamigo桃猿教頭洪一中帶隊出征，而據亞冠賽規定，各隊能從台日韓職棒，徵召3名超齡或年資超過3年的球員入隊，中職方面，目前最可能選擇徵召日職的投手助拳。

為備戰2020年東京奧運，台日韓三國共同促成亞冠賽的誕生，只要年齡未超過24歲，或者在該國職棒年資未滿3年的球員，皆符合參賽資格。另開放徵召3個不受資格限制的球員，只要球員效力台日韓任何一國的職棒球隊，都在可徵召的範疇內。

依洪總的想法，傾向用這3個名額補強先發投手，人選可能從日職找，包括陳冠宇、郭俊麟、宋家豪、廖任磊，都有機會入選。其中成績最亮眼的，是效力羅德的陳冠宇，他投11場有6場先發，戰績1勝3敗、自責分率3.44，是4人中唯一有在一軍出賽的球員。

而西武獅的郭俊麟似乎狀況不佳，今年在一二軍都沒出賽。在樂天的右投宋家豪表現不差，在731球員登錄截止日前，從育成轉為正式選手，至今出賽28場，戰績5勝1敗1救援、自責分率4.89。至於巨人的廖任磊雖春訓時受關注，但本季在二軍投13場，僅1勝1敗1救援、自責分率5.89成績。

在這4人中，除了陳冠宇，郭俊麟雖25歲，不過加入西武僅第2年，宋家豪24歲、加入樂天僅第2年，廖任磊23歲、到巨人才第1年。這3人原就符合參賽資格，如果要找他們助拳，他們到底會不會占徵召名額？還有待討論。

(中時電子報)