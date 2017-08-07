金門區域緝毒辦公室運作 要讓毒品家庭「少子化」
金門區「區域聯防緝毒辦公室」今（7）日在法務部常務次長張斗輝跨海主持下揭牌成立，期待在地區檢警單位的通力合作下，達到讓毒品家庭「少子化」，毒品新生人口下降的目標。
張斗輝與台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、檢察官王捷拓在金門高分檢檢察長鄭文貴、金門地檢署檢察長徐錫祥、連江地檢署主任檢察官謝兆晶、金門地檢署檢察官張漢聲等人陪同下，訪視金門區「區域聯防緝毒辦公室」毒品資料庫建置進度及業務運作，以及全國毒品資料庫連結模擬操作情況。
根據資料顯示，金門地檢署今年1月至6月查獲毒品129件，連江地檢署也有17件，未來將在區域聯防緝毒辦公室的運作下，繼續發動強力掃蕩行動，建構溯源、斷根，快速精準科學化的毒品防制網絡，以期全面控制、防堵毒品犯罪增生，達到毒品新生人口下降的目標。
(中時)
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