世大運開幕禁帶水 田徑場備妥38座直飲台
因應2017台北世界大學運動會8月19日開幕高維安規定，台北田徑場禁止攜帶瓶裝水入場，台北自來水事業處表示，為了兼顧活動安全與飲水需求，賽事期間於觀眾區通道共設置38座直飲台，且每1台均可供2至3人同時飲用，亦可攜帶空瓶盛裝，便利民眾取水。
北水處指出，為讓民眾安心飲用，直飲台除每日維護與24小時監測水質外，皆有QR-code掃描立即可知水質狀況。另其他世大運場地如天母棒球場、網球中心、和平國小附屬籃球運動館、迎風河濱公園等，亦設有直飲台。本屆世大運場地共設置82座直飲台，歡迎國內外遊客隨時享用台北好水。
為普設公共場所直飲台，讓民眾隨時可多喝水，少買瓶裝水，今年特別在熱門的登山步道與公園，如象山步道、虎山步道、島頭公園和建成圓環等106處地點增設至151座直飲台，預計106年8月世大運期間將有424座戶外直飲台提供服務。
(中時)
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