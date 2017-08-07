中信銀棒球主題「洲際簡易分行」開幕 自家球星助陣

中信銀棒球主題「洲際簡易分行」台中市北屯區開幕自家球星助陣。（張妍溱翻攝）

台中市「洲際簡易分行」開幕現場，中信兄弟球星「大帝」曾陶鎔（右）與行員操作「靜脈ATM無卡提款」功能。（張妍溱翻攝）

內部職員辦公室打造棒球運動風，讓民眾進到分行感受棒球興盛及服務熱血。（張妍溱攝）

內部電梯打造棒球運動風。（張妍溱攝）

中國信託商業銀行全台簡易型分行將與各分行升級為數位化營運模式；第一家以棒球為主題的「洲際簡易分行」7日於台中市北屯區正式開幕，建築元素融入中信兄弟棒球文化，未來將結合中信棒球推廣活動；現場兄弟球星「花花」張正偉、「大帝」曾陶鎔及專屬啦啦隊Passion Sisters現身，為開幕活動掀起高潮。

中信銀冠名贊助中信兄弟以來，致力推動台灣棒運企圖心，以台中洲際棒球場作為大本營，而鄰近球場的中信銀「洲際簡易分行」開幕更展現在地經營的決心；迎接喜事連連，中國信託金融控股公司行政長高人傑、中國信託銀行個人暨信用金融執行長李玉秋在活動典禮上開心與中信球星及各界貴賓齊舉杯慶祝。

李玉秋指出，希望透過中信銀行與中信兄弟的緊密合作，以金融理財專業為基礎，融入中信兄弟的活力棒球文化等棒球相關設施，可望為球員、球迷與客戶營造溫暖的「家」，簡易分行周邊可集結運動、美食及休閒娛樂的洲際棒球場與洲際棒球文創園區等，另多家中大型連鎖企業將進駐更活絡當地商機、深具潛力。

中信銀洲際簡易分行經理劉又榮表示，簡易分行除了提供指靜脈ATM無卡提款、行動裝置預約分行服務、WIFI免費上網、Beacon客製化推播服務外，內還備有零錢機ATM，便於客戶透過零錢機ATM進行零錢存款。不管是建築外牆玻璃或內部職員辦公室及電梯等打造棒球運動風，讓民眾一進到分行感受棒球興盛及服務熱血。

中信銀表示，日後將積極舉辦人文藝術、理財講座及棒球球賽贈票相關活動等，與在地商家、客戶互動，並提供前來球場觀賞球賽的迷與台中市民更專業、多元的金融服務體驗環境，創造有溫度、繁榮的在地生活商圈。

(中時)