《三生三世》大婚片段曝光 劉亦菲獲平反「真的不醜」

陸媒曝光《三生三世》電影大婚片段。(取自新浪娛樂)

電影《三生三世》劇照。(取自官方微博)

趙又廷、楊冪主演電視劇《三生三世十里桃花》目前在中視獨播，當初於大陸上檔也創造口碑收視雙贏局面，然而由劉亦菲、楊洋演出的電影版上檔至今第4天，評價兩極，今(7日)更釋出片中大婚片段，獲網友力挺「劉亦菲造型真的不醜」。

電影版《三生三世》上映後評價兩極，不僅演員被批面攤，劇中造型也被吐槽，今日陸媒就曝光片中近2分鐘的大婚片段，劉亦菲虐心逼問楊洋：「你和她，真的兩不相欠了嗎？你娶我是不是只為了償還她？」

不少網友看完這片段，評價也開始反轉，「這段演得就是很好啊，打開看看再踩ok？」、「我真觉得三生三世还是蛮好看的」、「這段挺帶感的啊，華服大婚結果兩人分裂」、「我覺得這段演的真的很好看並沒有網上說的那樣，在電影院裡看服裝也很美」。

早前該片導演趙小丁、製片薩支磊受訪時也為楊洋、劉亦菲叫屈，「從導演來說，演員的表現是很好。我注意到有些評論上升到人身攻擊的層面，像說他們沒有化學反應、面癱式表演，是比較惡毒的評論。」

(中時電子報)