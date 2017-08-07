彰化縣鴛鴦大盜專偷神像 男子猝逝女子遭判拘役
鴛鴦大盜專偷土地公廟，下場1死1被關。59歲林男與52歲張女去年10月底起偷遍彰化縣內各地廟宇，專偷神像變賣；遭警方查獲後依竊盜罪送辦，不料檢方偵結起訴不久林男即猝逝，彰化地院近日判處張女應執行拘役40天，可易科罰金。
根據判決書，林男與張女在鹿港、芳苑和田中等地區，鎖定許多土地公廟行竊，去年11月6日一天更一連偷4間廟；每次皆由林男開車、張女進入宮廟徒手搬走土地公、三太子或王爺、元帥神像放進後車廂後逃逸，部分拿至古物公司變賣、部分藏匿在鹿港與大村鄉鐵皮屋內，去年11月10日遭警破獲。
林男曾向檢方辯稱，只負責開車，事先一概不知情，但警詢筆錄中曾坦承2人沒錢，已經被生活逼到走投無路才會行竊神像去賣；彰化地院法官審理時發現，檢方今年2月13日偵結將兩人起訴，林男卻在院方24日收到案件的前一天已死亡。
獨活的張女在面對法官庭訊時始終沉默不語，辯護律師以其辨識能力有顯著降低或欠缺意圖爭取減刑或免罪，但法官一句「你知道林某某為何過世嗎？」讓她當庭情緒激動、哭泣落淚。
審理法官認為，張女警詢時能正常言語回答員警問題，變賣神像時更佯稱是某宮廟堂主，因自家神像破損需淘汰才變賣，找藉口欺騙古物公司店員，理解、表達力皆如一般人，因此依她犯下的7次竊盜罪做出上述判決。
(中時)
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