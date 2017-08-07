安倍新內閣剛上路 又有閣員失言

日本沖繩、北方擔當大臣江崎鐵磨5日在愛知縣向媒體表示，今後在國會上答辯時，只要「朗讀政府機關的答辯書」即可，他7日為此失言公開道歉。

江崎7日在臨時內閣會議後對失言之事致歉表示，「那是不謹慎的發言，無論如何都是輕率的發言。我明白了大臣是公眾人物，儘管再怎麼私人的聚會都有不該說的話。」

江崎6日向官房長官菅義偉報告了事情的經過，菅義偉也提醒他今後要謹慎發言。江崎表示，今後將善盡大臣的職責。

(中時)