咖啡老店再出發 散發濃濃文青風
咖啡老店再出發，散發濃濃文青風，不僅老顧客依舊喜愛，也吸引喜愛嚐鮮的新顧客上門，位於中船路的「平安咖啡」是基隆知名老牌咖啡店，並以烘培咖啡豆為著稱，不過以往店面較為老舊，不易吸引新客上門，而經過一番改裝後，老字號咖啡店帶有新穎文青風，讓不少民眾跨縣市到店參觀購買。
在基隆中船路的三沙灣地區，美食在當地林立，除了肉羹、麵線、牛肉麵的食物外，飲品莫過於「平安咖啡」。李姓業者表示咖啡店於1990年開張，迄今已營業27年的光陰，許多顧客喝咖啡從青年喝到中年，中年的顧客則喝到老年，雖然老顧客捧場，但礙於店面實在老舊，所以才想了重新改裝的念頭。
當時改裝時，業者也曾擔心是否會流失老顧客，但改裝後顧客則是一致好評，認為白色的牆面加上木製的櫃體，包裝則用上褐色的牛皮紙包裝，不僅讓咖啡店充滿濃濃文青風，也使得老店多了一份沉穩美感的風格。
業者指出，雖然現在大環境不好，但仍秉持於回饋顧客，鼓勵民眾品嘗好咖啡的精神，所以售價多年來都是「凍漲」的狀態，希望能夠在地長久經營，維持老店的口碑及招牌。
(中時)
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