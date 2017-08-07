中醫調理提高肝癌存活率，病友歡度父親節

台南市立醫院中醫部主治醫師郭祐睿（左）利用「正義療法」幫助肝癌二期患者陳爸爸（右）調理後，有效降低肝癌再復發率與增加存活率。（洪榮志攝）

67歲陳爸爸罹患C型肝炎將近20年，作息正常、不菸不酒，日前健康檢查發現肝硬化，被西醫診斷為肝癌二期，經過3次栓塞跟1次放射治療，並持續使用蕾莎瓦近4年，產生疲倦感等副作用，後經中醫調理近2年，精神變好，腫瘤指數也維持正常，順利度過癌症不復發的5年。

收治陳爸爸的台南市立醫院中醫部主治醫師郭祐睿表示，根據國內外研究及統計證實，中醫可降低肝癌再復發率與增加存活率，且能改善各種放化療藥物的副作用。他收治的癌症患者，包含肝癌、乳癌、肺癌、大腸癌、鼻咽癌等各種癌症，透過中醫治療調理都有不錯的成效。

郭祐睿說，治療癌症的主要原則是根據「養正積自除」的理論，雖然中醫古籍並未提及肝癌，但是對黃疸、脅痛或腹水則有描述治療方法。不管是肝癌或是肝癌治療之後產生的副作用，都根據「養正氣」的理論來作調理。

(中時)