水泥車撞上騎士後肇逃 騎士傷重身亡

台南一名胡姓機車騎士7日上午與一輛水泥車擦撞，水泥車駕駛當下直接開車逃逸，胡男送醫後仍不治身亡，新化警方目前已掌握相關車輛、駕駛人，正進一步調查釐清車禍原因。（萬于甄攝）

又是肇事逃逸，一輛21噸水泥預拌車7日上午行經台20線台南新化轉山上路段時，駕駛疑因急轉彎，不慎擦撞到右後側的胡姓機車騎士，但水泥車駕駛竟停頓一下後，直接開車逃逸，胡男送醫後因傷重不治，警方已掌握肇事車輛及駕駛人，車禍原因有待進一步調查，全案將依業務致死罪嫌偵辦。

22歲的胡姓男子家住南化，在永康從事送貨員工作，7日上午一如往常騎車要去上班，沒想到行經台20線台南新化轉山上路段時，疑似因預拌水泥車內輪差死角，與右後側的胡男擦撞，胡男倒地後直接被水泥車輪輾過，當場沒有呼吸心跳，送醫後仍回天乏術。胡男務農的雙親得知後，也悲慟不已。

事發時，水泥車還停頓一下，但水泥車駕駛並未下車查看，反而開車逃逸，警方調閱路口監視器後，帶回涉嫌肇事的車輛及楊姓駕駛。楊姓駕駛偵訊時，向警方供稱並不知道有撞到人，但坦承當下是駕駛監視器中的水泥車無誤，警方已進一步採證水泥車及機車鑑識，釐清相關肇責。

(中時)