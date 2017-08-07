命理師揭密！周遊李朝永前世有段虐心情緣

周遊和李朝永被命理師算出有一段前世情緣。（圖／中時資料照）

81歲知名製作人「阿姑」周遊和小10歲導演李朝永結婚38年，日前卻傳出周遊因不滿老公疑似外遇而服藥自殺，還被送往醫院急救，但雙方事後都否認男方外遇的流言蜚語，透露只是因為服用安眠藥跟抗憂鬱藥，加上喝酒才會昏倒被送醫。對於這對演藝圈銀色夫妻檔，命理師江嘉葉透露2人其實前世就有過一段情緣。

江嘉葉表示，周遊雙顴氣強有力、霸氣十足，在事業上威風八面，李朝永則是眉眼間含有柔情、鼻尖硬度如石，雖是剛強之人，但剛中帶柔，柔中帶剛，雙方都很有個性。而阿姑在老公李朝永的面前，會變成愛撒嬌的小女孩，喜歡依偎在對方懷裡，兩人感情一直融洽，如今雖爆出外遇傳聞，但江嘉葉說：「在他們的愛情裡，李朝永對阿姑是真的一見傾心，真心愛她，只因過去曾存在著一段前世情緣。」

江嘉葉說，阿姑和李朝永在前世本就是互相欣賞的一對，但命運沒成全他們，雙方父母幫他們決定了各自的對象並訂下婚約，活生生拆散2人，後來他們原本打算私奔，但可惜計畫沒成功，當時承受千夫所指的罵名壓力，於是2人選擇跳河輕生、雙雙殉情，「他們緊緊的擁抱在一起，宣示彼此愛情的堅貞，只求來世能真真切切的在一起」，所以今生遇到這得來不易的愛，才令他們的感情這麼深厚。

(中時電子報)