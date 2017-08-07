愛吃冰的女性要注意 小心子宮內膜異位症找上門

台灣每年因子宮內膜異位症就醫人數約有9萬人，就醫人次1年高達24萬人次，很多好發在25至40歲的育齡女性，其中有家族病史、辦公室久坐與愛吃冰的女性更要提高警覺。

根據研究指出，台灣與歐美、南韓等國家約有5成左右的不孕女性經過腹腔鏡檢查，找到原因是子宮內膜異位症造成。林口長庚婦產部生殖內分泌主任吳憲銘醫師表示，周遭同事、同學如果經痛愈來愈嚴重，用藥情況不佳常請假，就要趕快就診了。

北醫大生殖醫學中心主任曾啟瑞說，子宮內膜異位症主要成因是經血逆流，當經期來臨正常的血液與內膜碎片會順著子宮頸流到陰道，對外排出，卻有部分血液與碎片向上逆流到輸卵管，流進腹腔中，附生在弱卵巢及腹腔組織，形成子宮內膜異位症。

經血逆流導致子宮泡在經血中，曾啟瑞形容，那是如同醃在辣醬的韓國泡菜一樣！逆流經血含有大量自由基與前列腺素，抑制胚胎發育造成不孕。

曾啟瑞指出，子宮內膜異位症不易發覺，如果經痛持續3天以上，經痛程度已經影響生活與工作，加上久婚不孕、經期前後有腹瀉，可能就是了。吳憲銘呼籲，辦公室久坐族、愛吃冰或有家族病史者發生的機率愈高。

吳憲銘表示，子宮內膜異位症可以透過超音波、內診、腹腔鏡、驗血檢測，早期發現、早期治療最好，如果一直用藥有可能用量愈來愈多，癌化的病變機率是千分之一至百分之一。

子宮內膜異位症的不孕風險較常人高出20倍，它是壓低出生率的禍首之一；治療方式有手術、藥物控制，而傳統用藥會有胸部縮水、增胖、骨質疏鬆、聲音變粗等副作用，吳憲銘指出，也可自費使用新型口服黃體素，降低反應。

(中時)