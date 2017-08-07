婦人貼傳單指女師是小三 遭妨害名譽起訴

45歲王姓婦人懷疑在高職任教的丈夫與同校張姓女老師有染，今年3月到學校停車場，指名道姓，將印有「別人家的老公特別好玩，是嗎？」等文字的傳單貼在張女所開自小客車的後擋風玻璃上，對方提告後，王婦否認誹謗犯行，辯稱所述都是真的，對方做為老師如何教育小孩等，不過高雄地檢署認定王婦已毀損張女名譽，依妨害名譽將她起訴。

(中時)