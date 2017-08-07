南韓邀北韓會談 北韓斥無誠意

在菲律賓首都馬尼拉出席東協系列會議的南韓外長康京和，6日與北韓外長李勇浩「不期而遇」並交換意見。康京和呼籲北韓響應柏林倡議，舉行軍事會談。但李勇浩回應指，南韓的提議缺乏誠意。

南韓外交部官員稱，康京和與李勇浩當時出席東協地區論壇的外長歡迎晚宴，康京和與李勇浩握手及短暫交流。這是南韓總統文在寅政府成立以來，兩韓部長級官員的首次對話。康京和指，北韓至今未回應南韓提出的柏林倡議及後續提議，希望對方能早日表態。

李勇浩稍後表示，在聯合國對北韓祭出嚴厲制裁的情況下，南韓提出這建議欠缺誠意。

對於兩韓外長會面，大陸外長王毅表示，支持兩韓雙方展開對話，恢復接觸，而對話是雙方溝通的管道。

(中時)