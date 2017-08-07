騎重機耍帥翹孤輪 摔車衝撞露天咖啡

陳姓騎士表演翹孤輪摔車，衝撞露天咖啡座。（王揚傑翻攝）

陳姓騎士表演翹孤輪摔車，衝撞露天咖啡座。（王揚傑翻攝）

昨（6）日下午3時許，30歲陳姓男子騎乘重機行經北宜公路坪林往新店方向32公里處，疑在展現「翹孤輪」特技時失控，人車衝入路邊的露天咖啡座，所幸僅造成1名顧客擦傷，店家的桌椅及顧客的車輛、相機受損，事後警方已向陳姓騎士追究肇事責任。

(中時)