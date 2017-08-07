空軍官校營區開放 戰機飛行表演

為了紀念「七七抗戰」與空軍「八一四」空戰勝利80週年紀念，空軍將在12日於高雄岡山空軍官校舉辦營區開放活動；空軍3型主力戰機彩繪機於今天預演，做飛行表演。空軍今年起仿效歐美國家，將3型主力戰機都挑出一架進行特殊彩繪，這次營區開放活動，3架彩繪機將首度「大會師」，在空中特技操演。

此次營區開放活動有空中動態操演、雷虎小組暨三型主力戰機特技操演、空軍樂儀隊表演、裝備靜態展示、園遊會、人才招募、軍史館暨航教館展覽及「See you in 岡山」粉絲活動。

營區開放時間為本月12日上午7時至下午4時，而在營區開放活動期間，參訪民眾憑中華民國身分證明（健保卡或駕照），並依管制人員引導進入營區，但如未攜帶相關證明文件者，則不得進場。另外，外籍、陸籍配偶尚未取得中華民國身分證前，應由其中華民國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗。

如有意要前往營區開放的民眾，由於此次活動採大眾運輸接駁，不開放參訪民眾駕（騎）車入營，避免交通壅塞，前往活動會場，可搭乘火車或捷運民眾可至岡山火車站及南岡山捷運站出口，轉搭公車直達空軍官校活動會場。另外，南下開車民眾可將車輛停放於本洲工業區停車場；北上開車民眾可將車輛停放於南岡山站停車場，轉搭接駁車前往活動會場，校區不開放民眾停車。而騎乘機車民眾可停放本校軍機展示場，步行抵達會場。

(中時)