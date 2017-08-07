見識小小彬在校遭遇 趙傳誓不讓帥兒出道當明星

跟小小彬同校的兒子，透露別班老師會帶同學到小小彬班級「朝聖」，讓趙傳覺得當童星壓力大，不願讓喜歡唱歌的兒子出道。(中時資料照片)

以嘹亮高亢歌聲聞名的歌手趙傳，今天為出道30周年舉辦記者會，宣布將推出新單曲〈看不見的地方〉，年底還會出完整專輯，而除了分享未來計畫外，他也談到家庭生活，今年在中國上了不少節目的他，人氣翻漲，家人也同樣受到關注，日前12歲的小兒子被媒體拍到，他也說孩子會彈琴且喜歡唱歌，但表示不願讓孩子當童星出道，都因見識到小小彬在校的遭遇。

據《蘋果時報》報導，趙傳透露三個孩子分別是18、15跟12歲，最小的兒子剛好跟童星小小彬同校，日前小兒子放學回家跟他聊天，說不少老師會特地帶整班同學到小小彬的班上「朝聖」，趙傳就跟兒子說，要當童星就是會碰到這樣的狀況，也覺得這樣孩子的壓力會很大，但如果孩子們成年後，還是對這塊有興趣，他不會排斥，但不讓他們成為靠爸族，「要靠自己闖，我不會帶他」。

而明天就是父親節，趙傳已經跟3個寶貝一起吃過飯，提前過節，順道慶祝兒子的生日，至於今年收到什麼父親節禮物，趙傳笑說還沒收到，孩子們應該明天才會送，而他自己則是已經奉上紅包，給趙爸爸當禮物。

(中時電子報)