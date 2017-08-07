湖口私娼寮違建遭拆 勝利路剩破牆殘瓦

位在新竹縣湖口鄉勝利路、榮光路一代的私娼寮違建，新竹縣政府在7日展開第3波拆除工程，不少違章建物被夷為平地。（莊旻靜攝）

新竹縣政府雷厲風行執行拆除湖口鄉私娼寮違建案，過去榮光路、勝利路一帶燈紅酒綠，勝利路違建如今只剩下破牆殘瓦。縣府秘書長蔡榮光指出，期望未來土地所有權人善盡管理責任，期望朝綠地、公園方向規劃。

該處私娼寮鄰近軍營，發展歷史超過50年，今年3月2名警察便衣查案，卻遭毆打致輕微腦震盪，警方因此連日站崗，湖口鄉公所、縣府也立即追查違建項目，並與土地所有權人包含國防部軍備局、國有財產署、農田水利會等單位聯繫，縣府也表示，希望拆建後，相關單位能妥善維護環境。

新竹縣政府今年自7月19、25日及8月7日分3波拆除，原先預計分2波拆除，但其中一對王姓榮民、且不良於行父子住在勝利路上的違建中，鳳山村長吳美鶯代為求情，盼能延長拆除時間，直到尋覓合適安置單位為止，因此至7日才完全拆除，另1戶原住屋主則長期在大陸工作，也由親友代為處理，而該對父子也由社會處協助安置。

新竹地檢署主任檢察官陳玉華、消保官羅鈞盛、警察局長溫枝發等人7日也到現場關心，陳玉華也表示，對於拆除違建，地檢署支持縣府與警政單位打擊不法；溫枝發也表示，當地私娼寮違建長期以來都是治安暗流，拆除符合民眾期待。

(中時)