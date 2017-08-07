靠打山豬養9名子女，排灣族獵人獲模範父親

排灣族老獵人林東清（右二），獲台東市長張國洲（左二）頒發模範父親殊榮。（莊哲權攝

高齡93歲的排灣族獵人林東清是個孤兒，日治時代由日本人收養，只會母語及日語，在外謀生不易，而且育有9名子女，由於食指繁浩，家境又困難，買不起豬肉，就靠著打山豬為孩子們補充營養，也傳承打獵技巧，今天獲得台東市公所模範父親表揚。

曾經縱橫山林，獵取不下300頭山豬的排灣族新園部落老獵人林東清，昨天拄著枴杖由孫女扶著走上台，從台東市長張國洲手中接過模範父親的獎牌，93歲的他，也是今年台東市最年長的受獎者。

林東清的兒子林德次說，父親從小就是個孤兒，年幼時由日本人收養，直到日本戰敗後養父母返國，他也長大成人，結婚後育有9名子女，因為從小就接受日本教育，只會說日語及母語，不易求職謀生，但仍獨力撐起一個家。

林德次說，小時候家庭環境不好，孩子又一大堆，蔬菜還可以自己種，想吃個豬肉都很困難，父親就靠著打山豬，為孩子補充營養，直到70多歲才退休，他也常陪爸爸上山打獵，傳承父親的狩獵技巧。

「父愛親像山」，台東市公所今天表揚49位模範父親，市長張國洲說，每位父親都是無怨無悔地為家庭奉獻，是家庭的重要支柱，看起來樸實，卻是那麼的偉大，衷心祝福天下的爸爸們「父親節快樂」。

今年獲得台東市模範父親表揚的有： 新興里-施振杉、東海里-王敏政、豐田里-吳榮崑、中心里-溫源富、豐谷里-洪地柱、強國社區發展協會-金谷園、自強里-洪庚甲、榮農社區發展協會-尹業隆、豐樂里-許文星、豐里里-吳清皮、建業社區發展協會-陳炯明、建業里-簡德為、民生里-潘重榮、興國里-陳昌達、新園里-吳任財、新園社區發展協會-蔡平華、永樂社區發展協會-劉泉安、永樂里-呂瑞凱、富岡里-巫淵湶、建國里-林傳富、富豐里-蕭勝正、南王里-吳德欽、中山里-林朝雄、仁愛社區發展協會-詹正雄、豐原里-林坤萬、卑南里-林世章、建和里-陳明發、建和社區發展協會-張仁生、新生里-李瑞炤、寶桑里-張金華、豐榮里-謝清海、豐榮社區發展協會-謝文龍、大同里-張正和、四維里-蔡秉稼、馬蘭社區發展協會-羅興福、馬蘭里-蔡昌發、光明社區發展協會-陳各滿、中正里-黃瑞榜、民權里-賴振崑、復興里-陳志成、建興里-簡景祥、豐田社區發展協會-張木山、文化里-王聖德。

原住民父親：卡拉魯然部落-林東清，石山部落-楊德山、普悠瑪部落-陳文成、阿拉巴奈部落-楊清發、阿西路愛部落-張國安、卡大地布部落-高仁廣、馬蘭部落-林慶龍、馬蘭部落-陽瑞慶、伊濘部落-吳春生、旮旮哈徠部落-羅正和、新馬蘭部落-黃榮華、新馬蘭部落-王金良、巴古崙岸-潘正雄、馬蘭部落-陽金和、巴布頌部落-林榮吉。

(中時)