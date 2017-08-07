諾盧下午登陸日本和歌山 將成第3長壽颱風
今年的5號颱風諾盧龜速移動，終於第17天在日本和歌山市登陸！目前雖已轉為輕颱，但因行進緩慢且環流完整，仍將為近幾等多個地方帶來強風豪雨。台灣氣象專家指出，諾盧若挨過17天18小時，將超越韋恩成為颱風長壽榜的第3名。
日本氣象廳表示，諾盧颱風今早掠過四國高知縣室戶市，然後在當地時間下午3點30分在本州的和歌山縣北部登陸，以20公里速度朝東北方前進，中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大風速為每秒45公尺。由於諾魯行進速度很慢，對北陸及關東地區仍有影響，預計今、明2天會通過日本一帶，
NHK報導說，諾盧登陸和歌山後，日本時間下午4時，包括香川、徳島、三重、和歌山、愛媛、静岡等6縣約10萬戶已接獲緊急避難通知。
台灣颱風論壇表示，諾魯登陸日本本州的和歌山市一帶，瞬間的風力實測雖不到突出，但所刷出的時雨量紀錄仍非常暴力，和歌山縣一帶普遍都有70～80毫米的時雨量出現。
氣象專家吳聖宇也指出，長壽颱風諾盧直撲日本關西，內核部分的環流依然完整，風強雨驟，今日關西的空中交通肯定大亂。
根據台灣颱風論壇統計，目前諾盧即將超越1986年的韋恩（Wayne，17天18小時），甚至有機會挑戰第二老的歐珀（Opal，19天6小時，1967）及最年邁的麗泰（Rita，19天，1972年），諾盧是否能成為最長壽的颱風，未來2天是重要關鍵。
(中時電子報)
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