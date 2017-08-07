澎湖出現大量馬陸 農委會祭出防治小撇步

近來澎湖縣常有民眾反應家戶周邊有大量馬陸出現，馬陸並非吸血性的昆蟲類型，亦不會對人類造成危害，但當它們在住家內外活動時，還是常會因為其外觀及大量竄出造成騷擾，甚至引起民眾之惶恐不安及情緒緊張。

馬陸乃屬農業性蟲類，通常它們多生活於戶外土壤潮濕、富含植物質、陰暗之隱蔽處，或雜草叢生之潮濕環境。其防除之道，首應整理家戶周邊草地，清除地面腐爛植物或田園雜草堆，移除非必要之地面覆蓋物，以減少馬陸棲身之所；在化學防治方面，以殘效性藥劑噴洒家屋四周、縫隙及其他馬陸可能棲息之處所，於建築物四周可實施帶狀之噴灑處理，徹底將表土噴濕以確保藥效，家屋周圍較乾燥之處所亦可撒布粉劑，於土表或水泥上使用可濕性粉劑將比使用其他劑型會有較好的殘效，住家之門口及其他出入口尤應注意並妥善處理。

若室內有必要作藥劑處理時，尤應注意潮濕之隱蔽處如洗衣機下、浴室內、污水坑附近等；可參考之藥劑如安丹、免敵克或加保力等，而對草地之處理，可施用粒劑如加保力或大利松等。針對馬陸的生態習性及防治方法，民眾亦可至農委會的農業知識網上查詢。

(中時)