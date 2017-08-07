韓美元首再通話 強調不容「韓戰」再起

南韓總統文在寅今日與美國總統川普通電話，商討北韓連續試射導彈問題，時間長達56分鐘。圖為6月30日文在寅造訪美國白宮。(圖/新華社)

韓媒報導，南韓總統文在寅今日與美國總統川普通電話，商討北韓連續試射導彈問題，時間長達56分鐘。文在寅強調外交和平解決北韓核武和導彈問題，不容「韓戰」重演。

據韓聯社報導，這是文在寅入主青瓦台後，第2次與川普通電話，也是雙方自上月6日在德國漢堡韓美日領導人會面後，時隔32天進行對話。韓美兩國元首今天在電話中，高度肯定聯合國安理會5日一致通過有關制裁北韓的第2371號決議，同時表示對朝制裁的目的是為了敦促平壤當局重返談判桌。文在寅指出，北韓核武問題應基於韓美緊密合作，依靠和平及外交方式，絕不允許朝鮮半島再次發生戰爭。

文在寅在通話中，還呼籲美國支持南韓修訂「韓美導彈指南」，增加南韓方面自主開發導彈所攜帶彈頭的重量。川普則再次提出修訂美韓自由貿易協定，他說，這一協定給美方帶來巨大貿易逆差。對此，文在寅回應說，兩國應進一步改進此協定，增加雙方自貿協定的互惠性。

聯合國安理會5日一致通過對北韓的第2371號決議，嚴厲譴責北韓洲際彈道導彈試射活動，要求北韓放棄核武器和導彈計畫，決定對北韓實施更加嚴厲的制裁措施，同時重申支持重啟六方會談，以及通過和平方式實現朝鮮半島無核化。此議案展現罕見的團結態度，連過去支持北韓的中國與俄羅斯都同意制裁北韓。

(中時電子報)