醞釀新挑釁？ 北韓最高領導人金正恩一周未露面
據南韓國際廣播電台7日報導，北韓最高領導人金正恩自上月出席第二次試射「火星14型」洲際彈道導彈慶功大會後，已有一個星期沒有在外界露面。
金正恩上月13日出席第一次試射「火星14型」導彈慶功宴會以後，北韓時隔15天進行了第二次試射。據分析，喜歡在正式場合拋頭露面的金正恩最近沒有公開露面，顯示出其正在準備發起進一步挑釁。
在此期間，聯合國安理會一致通過了對北韓新制裁決議案等，不斷加大對北韓的施壓力度。在此情況下，北韓對美國的恫嚇也達到了最高潮。
北韓外務省日前譴責美國國會近日通過新一輪針對北韓、俄羅斯和伊朗的制裁法案，稱美國對別國的制裁只是其為實現自身利益而採取的「流氓」行徑。北韓還強烈譴責美國動用戰略資產的行為，稱美國將遭受核武器的反擊。
北韓執政勞動黨外圍組織「朝鮮亞太和平委員會」也對美國發出恫嚇，要求美國在改變北韓政策和自我毀滅的兩者之間作一抉擇。
(中時)
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