增進父子情 親子專家：傾聽鼓勵不說教

兒福聯盟發起「就4要」運動。（陳宜加攝）

臺灣父子關係分數勉強及格，知名親職教育專家「澤爸」今天現身說法，兒福聯盟也發起「就4要」運動，分別為關係建立要趁早、孩子人生不缺席、互動親密、媽媽支持，盼鼓勵「新好爸爸」們用對方法，親子關係不留白。

「沒有人天生就會當爸爸。」本名魏瑋志的「澤爸」說，有孩子才開始學習當爸爸，過去也曾愛說教，但觀察小孩聽他講話臉色不對、一副不想聽，充滿威嚴的父親高壓手段無助於溝通，要做到雙向溝通，孩子要聽得進去。

他認為，父子關係中最重要的是專心聆聽、熱切回應，「沒有陪伴就沒有交流，沒有交流就沒有了解，沒有了解就沒有話題。」同時也應避免過多建議、指責與大道理，若有發現需要指導孩子的地方，儘量以鼓勵取代責備。

「澤爸」說，許多爸爸對於「育兒」不得其門而入，建議可由自己擅長之處著手，親子共同做同一件事。他也建議媽媽，一旦爸爸有心參與育兒，謹記「不碎唸」、「不插手」。

兒盟執行長陳麗如表示，與孩子建立良好關係從幼時開始，爸爸應好好把握機會說故事、安排出遊，並積極參與父職，除了休閒運動，也可以嘗試陪吃、陪睡、陪寫功課、孩子生病時陪著照顧，不要在孩子親職照顧中缺席。

陳麗如說，現代社會積極倡議兩性平權，但根據勞動部統計，2016年臺灣申請育嬰留職停薪津貼者，爸爸僅占不到2成，比例懸殊，建議政府針對《兩性平等工作法》研議提高給付率，或針對爸爸的育嬰假申請增添誘因設計。

(中時)