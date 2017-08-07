白雲新城添新地標 廣州城市規劃展覽館將完工

廣州市的白雲新城將新添一個好去處！目前廣州市城市規劃展覽中心，已有一座現代氣息的大型建築，雖然施工人員仍在進行收尾，但預估再1個月就能完工。屆時首座城市規劃展覽館將正式開放，並成為廣州市的文化地標。

廣州市城市規劃展覽中心，位於白雲新城核心區的B03─02地區，與白雲國際會議中心隔路相望，為白雲新城文化中心區標誌性公共建築之一，地上8層、地下3層，總建築面積84000平方公尺。

該項目集結了規劃展示、公眾參與、學術交流、城建檔案、業務技術支持等各大功能，是目前大陸規劃最大、功能設施最完善的規劃展覽館。雖然該中心尚未正式開放，但已有部分市民前往地方誌館「嚐鮮」。

從地方誌館可看出，館內的展覽充分體現了山、水、城的概念，並突顯嶺南建築風格，用現代手法詮釋廣州歷史和嶺南地域文化，為廣州打造了一張特色的城市名片。

展覽中心，除了設有最大的多維展示城市模型、「陽光規劃展示廳」；也提供資訊平台、公共空間，讓專業人士、公眾能有效使用。

雲城街黨工委書記蔡偉橋表示，「城市規劃展覽中心」啟用後，將吸引眾多遊客參觀，有利於白雲新城形象，為雲城地區帶來新契機。

(中時電子報)