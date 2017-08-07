整顆花生做豆腐 營養全留保存期還長5倍
「花生豆腐」是南部客家庄才吃得到的美食，不過多數只以花生汁製作，最營養的花生皮膜和豆渣反而丟棄。屏東科技大學副校長謝寶全帶領的研究團隊，以檸檬籽萃取物做為凝稠劑，以整顆花生製作豆腐，不但保留完整營養，保存期也增長5倍。
花生豆腐雖名為豆腐，實際上卻屬粄類，Q彈且扎實綿密的口感，加上濃濃花生香味，是許多人到客家庄必點的美食。謝寶全說，花生有豐富的鋅、白藜蘆醇、維生素C和E，具有健腦、抗衰老、預防腫瘤、降低膽固醇等功效。
不過傳統花生豆腐製作過程，將營養成分高的豆渣及皮膜丟棄，非常可惜；添加在來米粉及地瓜粉，也容易被造成豆腐水狀，影響口感。謝寶全帶領3名食品科學系學生，花了3年時間，開發出以整顆花生製作的「全豆入」花生豆腐。
過程中最困難是找尋替代的「凝稠劑」，既要有效凝固，又不能影響口感，最後終於找到檸檬籽萃取物，加入後不但讓豆腐維持形狀不易離水，也能抑制微生物生長，讓豆腐能在4℃條件下存放15天，是一般的3天保存期的5倍。
謝寶全說，全豆入花生豆腐含有更多營養及纖維，目前產品已在屏科大員生消費合作販售，一盒37元。目前學校也幫同學申請創業基金，未來學生能販售自己研發出的產品，將研究理論化為未來職業及實際收入。
(中時)
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