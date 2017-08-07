廣佛地鐵「快樂號」上線 專列車廂別具特色
昨（2）日下午，廣佛地鐵宣佈「快樂號」品牌專列正式開放。此次上線的「快樂號」，其四節車廂皆有不同的廣佛文化主題，分別有「粵劇粵菜」、「花城花鄉」、「綠色廣佛」、「舒適出行」等內容。開放第一天，就吸引許多市民前來朝聖。
其中「粵劇粵菜」車廂，透過嶄新的形式，表現出飲食文化與粵劇文化交融，體現粵文化的與時俱進；而「花城花鄉」則以花開廣佛，友誼長久，突顯「廣佛地鐵」紐帶的意義。
至於「綠色廣佛」和「舒適出行」，則圍繞廣佛地鐵「粵來粵好」的理念，配合廣佛地鐵倡導的環保和舒適概念，展露出廣佛地鐵從謀劃到通車的15年服務追求，替廣佛乘客打造更好的出行環境。
廣佛地鐵的「快樂號」，原先計畫今日開放，但因市民的關注、期盼實在太高，臨時決定昨日首發。現場市民何先生也表示，「每節車廂都十分有特色，讓人忍不住拿起手機自拍。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。