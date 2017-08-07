廣佛地鐵「快樂號」上線　專列車廂別具特色

昨（2）日下午，廣佛地鐵宣佈「快樂號」品牌專列正式開放。此次上線的「快樂號」，其四節車廂皆有不同的廣佛文化主題，分別有「粵劇粵菜」、「花城花鄉」、「綠色廣佛」、「舒適出行」等內容。開放第一天，就吸引許多市民前來朝聖。

其中「粵劇粵菜」車廂，透過嶄新的形式，表現出飲食文化與粵劇文化交融，體現粵文化的與時俱進；而「花城花鄉」則以花開廣佛，友誼長久，突顯「廣佛地鐵」紐帶的意義。

至於「綠色廣佛」和「舒適出行」，則圍繞廣佛地鐵「粵來粵好」的理念，配合廣佛地鐵倡導的環保和舒適概念，展露出廣佛地鐵從謀劃到通車的15年服務追求，替廣佛乘客打造更好的出行環境。

廣佛地鐵的「快樂號」，原先計畫今日開放，但因市民的關注、期盼實在太高，臨時決定昨日首發。現場市民何先生也表示，「每節車廂都十分有特色，讓人忍不住拿起手機自拍。」

(中時電子報)