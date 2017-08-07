垃圾分類大會 廣州今年復辦

廣州市將重開垃圾分類全民動員大會。廣州市城管部門說，8月4日，將在市政府禮堂召開廣州市深化垃圾分類處理暨推進生活垃圾強制分類動員部署視訊會議，廣州各區設分會場收看參與動員大會。

《羊城晚報》3日報導，廣州市相關職能部門希望通過動員大會形式，鼓勵全體市民參與垃圾分類工作。

廣州自2012年起，首次舉辦全民性質的垃圾分類動員大會，推進廣州垃圾分類工作。由於該會議以往均在7月10日召開，故俗稱「710」大會。由於種種原因，這項全民動員大會在去年沒有召開。但廣州透過此推動全民參與垃圾分類的經驗，成了大陸不少城市的學習模仿對象。

從廣州垃圾分類推動的客觀需求出發，廣州市相關職能部門決定2017年復辦全民性質垃圾分類動員大會，並將今年的會議日期定在8月4日。

(中時電子報)