大陸外管局：非美元貨幣相對升值 推動外匯存底上升

中國人民銀行今（7）日公布7月外匯存底較前月份增加 239.3億美元，達30,807.2億美元。中國國家外匯管理局表示，7月，中國跨境資金流動延續穩定趨勢，外匯供求趨向基本平衡；國際金融市場上，非美元貨幣相對美元總體升值，推動以美元作為計量貨幣的外匯存底規模出現上升。

外管局稱，今年以來，中國經濟延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢，支撐經濟保持中高速增長和邁向中高端水準的有利因素進一步增多。國際金融市場相對穩定，跨境資金流動和外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率保持基本穩定。受此提振，居民和企業的購匯行為更加趨於理性。

(工商)