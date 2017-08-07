廣州綠道3200公里 串聯近300處景點
廣州市黃埔區的開泰大道上，一座彩虹橋飛架空中，形成連廊綠道穿越大道，每當上下班高峰或週末，空中連廊綠道上「騎士」穿梭，譜寫成一幅幅廣州人低碳上班的綠色生活美景。
綠道的建設，讓廣州騎士越來越多。廣州市林業和園林局數據指出，截至去年底，廣州建成貫穿全市的綠道已有3200公里，且串聯近300個景點，形成24條精品綠道旅遊線路，位居全省第一。
除此之外，廣州市更先後獲國際「可持續交通獎」、「國家健身步道示範工程」、「中國人居環境範例獎」等榮譽稱號。
「綠道出行」已成市民低碳休閒方式，截至目前，廣州全市綠道共接待市民遊客逾2000萬人次。廣州市林業和園林局相關負責人表示，廣州是目前全省綠道建設中，建成綠道線路最長、覆蓋面最廣、服務人口最多、綜合配套最齊、連接景點最多，在中心城區分佈最廣的綠道。
市民、遊客只要沿著綠道，就可將廣州的過去、現代、未來一網打盡。如今，廣州綠道，猶如條條彩緞，貫穿南北，環山繞水，成為一條靚麗的風景線。
從北之山嶽到南之濱水，從人文氣息濃鬱的老城區到高樓矗立的中心商務區，長長的「綠線」綿延不斷，將廣州串成一幅氣勢磅礴的山水畫卷。
(中時電子報)
關鍵字：廣州綠道
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。