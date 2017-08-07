廣州綠道3200公里　串聯近300處景點

廣州市黃埔區的開泰大道上，一座彩虹橋飛架空中，形成連廊綠道穿越大道，每當上下班高峰或週末，空中連廊綠道上「騎士」穿梭，譜寫成一幅幅廣州人低碳上班的綠色生活美景。

綠道的建設，讓廣州騎士越來越多。廣州市林業和園林局數據指出，截至去年底，廣州建成貫穿全市的綠道已有3200公里，且串聯近300個景點，形成24條精品綠道旅遊線路，位居全省第一。

除此之外，廣州市更先後獲國際「可持續交通獎」、「國家健身步道示範工程」、「中國人居環境範例獎」等榮譽稱號。

「綠道出行」已成市民低碳休閒方式，截至目前，廣州全市綠道共接待市民遊客逾2000萬人次。廣州市林業和園林局相關負責人表示，廣州是目前全省綠道建設中，建成綠道線路最長、覆蓋面最廣、服務人口最多、綜合配套最齊、連接景點最多，在中心城區分佈最廣的綠道。

市民、遊客只要沿著綠道，就可將廣州的過去、現代、未來一網打盡。如今，廣州綠道，猶如條條彩緞，貫穿南北，環山繞水，成為一條靚麗的風景線。

從北之山嶽到南之濱水，從人文氣息濃鬱的老城區到高樓矗立的中心商務區，長長的「綠線」綿延不斷，將廣州串成一幅氣勢磅礴的山水畫卷。

(中時電子報)