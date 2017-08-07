亞冠賽不乏少年強打！全壘打榜前5傑都具資格

暫居全壘打王的王柏融，可望在亞冠賽扛起第4棒重任。(資料照 鄭任南攝)

今(7日)確定擔任亞洲職棒冠軍爭霸戰總教練的洪一中說：「我對攻擊有信心，我們的打擊不會輸給日本與韓國。」

至昨(6日)為止的各項打擊排行榜來看，目前暫居前3、甚至前5傑球員，幾乎都符合亞冠賽職棒經歷3年以內與24歲以下參賽條件，中職聯軍打擊戰力確實是爭奪首屆亞冠賽的最大本錢。

全壘打排行榜方面，暫居前5傑的桃猿王柏融(21轟)、中信兄弟蔣智賢(19轟)、中信兄弟陳子豪(18轟)、桃猿朱育賢(16轟)、中信兄弟曾陶鎔(15轟)，都符合兩項參賽資格，其中曾打過美職的蔣智賢、朱育賢與曾陶鉛，中職資歷都未超過3年，王柏融與陳子豪年紀都在24歲以內。

暫居安打、打擊雙冠王的陳傑憲，看好是亞冠賽中職聯隊的攻擊重心。

目前打擊率4成20、安打123支的統一獅陳傑 憲，目前暫居這兩項排行榜首，以3成66打擊率位居第3的統一獅蘇智傑，都未滿24歲，2人與全壘打榜前5傑，預料是亞冠賽的攻擊主力。

中職4隊不乏火力強大年輕球員，但卻找不出1位具獨當一面的年輕強投。

經整理4隊較具實力的24歲以內投手，各隊分別有富邦悍將林政賢、陳明軒，中信兄弟潘韋辰、張凱倫、吳哲源，統一獅陳韻文、陳育軒、洪心騏，Lamigo桃猿林樺慶與朱俊祥。

其中林政賢、陳明軒、林樺慶、江辰晏與洪心騏，本季以先發為主，但平均自責分率在5.0以內，只有林政賢1人(3.83)，另林樺慶雖拿下4勝1敗，但自責分率僅5.28，這幾位年輕投手恐難在亞冠賽扛起先發重任。

(中時電子報)