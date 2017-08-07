縣長提名誰？ 民進黨彰化縣黨部前、現任主委槓開了

彰化縣長魏明谷和民進黨彰化縣黨部主委黃振彥在英國考察離岸風電。（彰化縣政府提供）

民進黨彰化縣黨部前主委江昭儀、陳進丁，今天在員林國宅前，公開要求黨中央不要提名魏明谷競選連任，民進黨中央黨部主委黃振彥指出，下一屆縣長選舉，黨中央自有提名機制，目前黨內的和諧最為重要，應該團結一致以勝選為考量。

黃振彥指出，魏明谷於縣長任內頗多建樹不容抹煞，且民調也在全國縣市首長排名第4名。希望民進黨在彰化縣團結一致，前兩位主委也不要讓「親者痛、仇者快」，展現泱泱大黨氣度，摒棄私見。

縣長魏明谷這段期間和黃振彥等，正在英國考察離岸風電，沒料到同志「策反」，表示黨有黨的機制，一心用心縣政。

副縣長林明裕表示，民進黨中央黨部洪耀福秘書長在2017年王功漁火節祈福典禮中，公開肯定魏明谷縣長推動縣政的用心，無論交通建設、社會福利、綠能發展、農業行銷都有長足的進展，呼籲繼續支持用心的縣長能夠連任成功！

(中時)