縣長提名誰？ 民進黨彰化縣黨部前、現任主委槓開了
民進黨彰化縣黨部前主委江昭儀、陳進丁，今天在員林國宅前，公開要求黨中央不要提名魏明谷競選連任，民進黨中央黨部主委黃振彥指出，下一屆縣長選舉，黨中央自有提名機制，目前黨內的和諧最為重要，應該團結一致以勝選為考量。
黃振彥指出，魏明谷於縣長任內頗多建樹不容抹煞，且民調也在全國縣市首長排名第4名。希望民進黨在彰化縣團結一致，前兩位主委也不要讓「親者痛、仇者快」，展現泱泱大黨氣度，摒棄私見。
縣長魏明谷這段期間和黃振彥等，正在英國考察離岸風電，沒料到同志「策反」，表示黨有黨的機制，一心用心縣政。
副縣長林明裕表示，民進黨中央黨部洪耀福秘書長在2017年王功漁火節祈福典禮中，公開肯定魏明谷縣長推動縣政的用心，無論交通建設、社會福利、綠能發展、農業行銷都有長足的進展，呼籲繼續支持用心的縣長能夠連任成功！
(中時)
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