廣州街頭首現AED 8處景點皆可見
自3日開始，廣州市花城廣場、廣州塔、北京路、正佳廣場等熱門景點，皆出現「自動體外除顫儀（以下簡稱，AED）」。此次為廣州首次增設這種「救命神器中的傻瓜機」，同時意味著廣州市公共場所設置「AED」的示範啟動。
今年也預計於，廣州市市旅遊局管理的15個旅遊資訊諮詢中心增設「AED」。
廣州旅遊資訊諮詢中心試點推行的「AED應急項目」，由廣州市紅十字會、市旅遊局、市應急協會三方合作。昨日第一批試點已推行的8個「微型應急站」分別設在正佳廣場、北京路步行街、花城廣場、廣州塔、市旅遊局以及白雲機場國際到達區和國內A、B到達區。
而設置於花城廣場的「智慧救援島」，更有一鍵呼救功能，只要按下按鈕，1公里內學過急救的志願者，都可以透過手機APP收到求救；此外，未來後台也會直接轉進120急救系統。
據了解，北京、上海兩地，較早在公共場所配置「AED」，而先前廣州市僅於部分外資酒店、企業及技工院校配置「AED」，但在公共場所增設，至今仍為首次。
(中時電子報)
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