廣州非遺傳承人達161人 傳統美術占比高
由廣州大學廣州發展研究院編撰的《2017廣州文化藍皮書》指出，截至去年底，廣州非遺代表性項目已增加至125項，傳承人達到161人。結合廣州非遺發展現狀，專家認為，廣州的非遺傳承應將「商業運作」與「非遺基地建設」結合。對於非物質文化遺產手藝的宣傳，不應只局限在市區內，更可在廣州知名旅遊景點展示，或設計專門的旅遊路線。
廣州大學廣州發展研究院課題組完成的「廣州非物質文化遺產保護現狀及對策建議」指出，截至2016年廣州市非遺代表項目，共有125項，分別在民間文學、傳統音樂、傳統舞蹈、傳統戲劇、曲藝、傳統體育、遊藝與雜技、傳統美術、傳統技藝、傳統醫藥、民俗等十大類。
其中，民俗類的項目最多共有31項，占25.6%；其次為傳統技藝類項目，共有3項，佔24%。截至去年廣州共有非遺傳承人161人，人數最多的是「傳統美術」類，有36人；人數最少的是「民間文學」，僅有1人。
課題組表示，就發展觀察，非遺的商業化運作散落於全市各個角落，非遺產品的流通、交換和消費很難形成集群效應。非遺展示基地過多也會因過於零散而無法建成影響力較大的標誌性基地。
課題組也建議，未來可推廣州非物質文化遺產博覽園，並以民俗博物館和廣州市文化館新館非遺館等非遺展示基地為輔；有了基地支撐，不僅讓非遺項目有展示的場所，更提供交易的場所。
(中時電子報)
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